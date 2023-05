Grand Prix di Judo a Linz | Asya Tavano è argento | “E’ andata così | ma sono felice”

(Di sabato 27 maggio 2023)ha conquistato la medaglia d’nei +78 kg a, nell’Upper Austria. A due settimane dal settimo posto ai Campionati del Mondo a Doha, ottenuto con la clamorosa vittoria sulla francese Romane Dicko, campionessa del mondo uscente, la ventenne udinese ha centrato quel podio che stava ostinatamente e convintamente inseguendo. Tre vittorie per ippon, sull’ucraina Khrystyna Homan, sull’austriaca Maria Hoellwart e sull’olandese Karen Stevenson, hanno promosso lanella finale per l’oro delaustriaco, dov’è stata fermata però dalla giapponese Ruri Takahashi. “contenta, anzifelicissima per come ho combattuto –ha commentato...

Ildel 76/o festival di Cannes è stato vinto da a The Zone of Interest di Jonathan Glazer. .Oltre alla Palma d'Oro per il miglior film, il riconoscimento più importante della manifestazione cinematografica francese, sono attribuiti anche il, il secondo premio più prestigioso, il ...A partire da martedì gli arcieri italiani scenderanno in campo infatti per la seconda tappa dell'European, ospitata a Umag, in Croazia. La giornata conclusiva della manifestazione sarà ...

Il Grand Prix del 76/o festival di Cannes è stato vinto da a The Zone of Interest di Jonathan Glazer. (ANSA). (ANSA) ...Si chiude con una bella notizia in casa Italia il Grand Prix di Linz 2023, grazie alla bella prestazione di Asya Tavano tra i pesi massimi femminili. La ventenne friulana, reduce dal brillante settimo ...