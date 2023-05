Granada CF-Leganes sabato 27 maggio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 27 maggio 2023) IlCF comanda la classifica con 72 punti, uno in più del Las Palmas e due in più dell’Alaves, che però sono impegnati in un bellissimo scontro diretto. Ilinvece non ha più nulla per cui giocare. I rojiblancos dunque saranno promossi direttamente senza passare per i playoff in caso di vittoria o InfoBetting: Scommesse Sportive e