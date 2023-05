Gramellini | «Il papà di Marta e la finale della Roma»

Massimoha dedicato un editoriale sul Corriere della Sera alla questione legata a Marta e al suotifoso della Roma " I figli vengono prima, solo un mostro oserebbe negare questo assioma dell'...E se fosse una fake news ad averci conquistato tutti Ad aver fatto parlare per una giornata intera i social e a essere finita in prima pagina sul Corriere della Sera nel Caffè diE se Marta non esistesse E' probabile, quantomeno possibile, che il messaggio della ragazza inviato a RadioDue non fosse reale. E' probabile che non esista nessuna Marta, laureanda in ...In prima serata su Canale 5 il film Mamma oha ottenuto 2 milioni 21mila spettatori con il 12. Su Rai3 Le Parole di Massimoha interessato 1 milione 354mila con il 7.3%. Su La7 In ...

Il Papa e la signora col cagnolino | Il Caffè di Gramellini Corriere della Sera