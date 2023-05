GP Monaco | Qualifiche F1 | Verstappen in pole position | Leclerc terzo

(Di sabato 27 maggio 2023) Terminate le Libere che si sono divise tra la giornata di ieri e di stamattina, le vettura della Formula 1 sono sfrecciate, nuovamente, sul circuito cittadino del Principato di Montecarlo. Al termine delle tre fasi valevoli per ledi F1 del GPhanno eletto ilman di giornata: è Maxdi Red Bull che è riuscito a realizzare il miglior tempo in pista mettendo a segno una magia straordinaria. Secondo posto per Fernando Alonso di Aston Martin che è riuscito a mettersi alle spalle Charlesdi Ferrari, padrone di casa e beniamino degli spalti. Ottima la prova di Esteban Ocon su Alpine che si annida appena sotto al podio lasciando Carlos Sainz al quinto posto. Sesto Lewis Hamilton su Mercedes. GPF1: la griglia di ...

GP di. Q3 FINE Q3 SITUAZIONE Pole di Verstappen, terzo Leclerc Q3 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:11.365 6 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.084 6 3 Charles LECLERC Ferrari+0.106 6 4 ...

