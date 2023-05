Gp Monaco | pole Verstappen su Alonso e Leclerc

Ladel gran premio di, che si corre domenica 28 maggio sul circuito di Montecarlo , è stata conquistata dal campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Un autentico capolavoro ...la zampata è di Max Verstappen . Unaposition da urlo per il pilota della Red Bull, che ha strappato il miglior tempo ad Alonso, secondo. Terzo Leclerc, Sainz 5°. Che Q3! Un finale di ...MONTECARLO. Max Verstappen su Red Bull ha ottenuto ladel Gran Premio diche si corre domani sul circuito di Montecarlo. Al fianco Fernando Alonso su Aston Martin. Seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto tempo per Esteban Ocon (...

LIVE Qualifiche F1 GP Monaco in diretta: pole di Verstappen, poi Alonso e Leclerc Fanpage.it

L'olandese ha raccontato il suo giro, spiegando come dopo i primi due settori non eccezionali si sia preso rischi nell'ultima parte della pista, utili per sancire la sua prima pole a Montecarlo ...Charles Leclerc ha rovinato il giro di Lando Norris nel corso della Q3 di Monaco e rischia di prendere 3 posizioni sulla griglia di partenza per impeding ...