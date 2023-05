Gp Monaco | pole Verstappen su Alonso e Leclerc

(Di sabato 27 maggio 2023) Un super Maxsu Red Bull si aggiudica laposition in una sessione di qualifiche pazzesca del Gran Premio di Montecarlo. Un autentico capolavoro all'ultimo tentativo toccando anche il ...

17.35 Gp, la pole è di Verstappen La pole a Montecarlo è di Verstappen, che con un ultimo giro clamoroso spegne la festa della Aston Martin che già celebrava Alonso. L'iridato la spunta per 84 millesimi

Stratosferica. Non ci sono altri aggettivi per poter descrivere la pole position fatta segnare questo pomeriggio da Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. L'olandese è stato infatti capace di strappare la prima posizione ad Alonso. Max Verstappen (Red Bull-Honda) ha conquistato la pole position nel GP di Monaco. Il due volte campione del mondo olandese ha preceduto di 0''084 il veterano spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes)