GP Monaco | libere 3 F1 | Red Bull ancora in grande spolvero

(Di sabato 27 maggio 2023) La terza e ultima sessione di provedel Gran Premio didi Formula 1 si è conclusa poco fa e ha visto il trionfo del duo della RedVerstappen-Perez. Conferma dunque per il primo, reduce anche dalla buona sessione pomeridiana di ieri, in crescita il compagno di scuderia. Non bene la Ferrari con Sainz che ha chiuso al quarto posto, dietro Stroll, mentre Leclerc non ha trovato la giusta confidenza con veicolo e pista e ha chiuso con il settimo tempo. Di fatto poi la sessione si è conclusa con circa 6 minuti di anticipo per via dello scontro con il muro da parte di Hamilton, che ora deve correre contro il tempo e sperare che non ci siano danni che possano escluderlo dalle qualifiche. Ecco dunque i risultati delle3 del GP didi Formula 1. GP, ...