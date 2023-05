Gosens | «Vincere aiuta a vincere! Oggi siamo motivati»

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023)prima di Inter-Atalanta, intervistato su DAZN ha parlato dell’importanza di questa sfida soprattutto dopo la vittoria in settimana contro la Fiorentina in Coppa Italia. MANCA POCO – Robinè fiducioso in vista della sfida di questa sera: «La squadra sta bene., cipreparati bene per questa partita anche se non è passato tanto tempo. La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato una grande motivazione per chiudere il discorso Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati