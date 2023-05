Gosens | «Inter una famiglia che lotta insieme! Più ad Appiano che a casa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023) Nel pre-partita di-Atalantavenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro sul momento della squadra di Inzaghi.– Robindescrive l’atmosfera in. Queste le belle parole del centrocampista: «Il nostro valore aggiunto? Il fatto che siamo unae un gruppo cheinsieme. E anche il fatto che c’è tanta alternanza. Cambiamo i giocatori ma la prestazione della squadra rimane sempre la stessa e questo ci ha aiutato tanto in questi due mesi in cui siamo più adGentile che a».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...