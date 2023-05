Golf | Pablo Larrazabal vola al comando del KLM Open 2023 ad un round dal termine Paratore 11°

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel KLM(montepremi 2 milioni di dollari). Siamo infatti giunti aldel terzodel fu Dutch, con una leaderboard intasata nei suoi piani alti. Domani almeno 15isti si giocheranno il successo in terra olandese. A 18 buche dalla conclusione guida la classifica. L’iberico si issa a -10 (206 colpi) grazie all’ottimo -5 di giornata. Per lo spagnolo una lunghezza di margine sul connazionale Adrian Otaegui e sul danese Rasmus Hojgaard. Vertici della kermesse orange racchiusi in pochissimi colpi. Quarta posizione con -il punteggio di -8 per il polacco Adrian Meronk, per il malese Gavin Green, per l’australiano Daniel Hillier, e per ...