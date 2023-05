(Di sabato 27 maggio 2023) Laentra a gamba tesa nel mondo del, e colpisce il neozelandese. Negli scorsi mesi il nativo di Auckland si era qualificato per il terzo Opendella sua vita; ad aprile, però, è arrivata la diagnosi che lo ha costretto lontano dai campi. Per lui, 43 anni di cui 18 passati da pro tra Japan Tour, Asian Tour e PGA Tour of Australasia, un cammino di buona brillantezza dalle sue parti. Proprio quest’anno era riuscito a far suo il Vic Open davanti all’australiano David Micheluzzi, a riprova di una buona forma in uno dei tornei più riconoscibili del citato PGA Tour of Australasia.: Harry Hall continua a sorprendere e resta leader al Charles Schwab ChallengeSui social mediaha dichiarato: “Le ultime ...

Golf: Michael Hendry salta l'Open Championship 2023, lotta con la leucemia OA Sport

