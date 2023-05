Gol e record | Haaland è il nuovo re della Premier League | giocatore dell' anno

Haaland quest'anno è stato sinonimo di. Che fosse il miglior giovane centravanti in circolazione era chiaro anche prima che arrivasse al City, ma alla corte di Pep Guardiola il ...... 74 avversari battuti, 112 vittorie e 3 sconfitte), soppesare con altrispaventosi, come gli ori nel nuoto di Phelps, i primati di Bolt nell'atletica, idi Pelé e, insomma, quelle poche ...bet365 paga 1.91 volte la posta se vengono segnati 3o più di 3 goal. Un pareggio viene quotato ...Cremonese in questo campionato con otto reti all'attivo e vorrebbe (almeno) eguagliare il...

Sampdoria, serve un gol al Napoli: un record da evitare Samp News 24

Serie A 2022/2023, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Spezia-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Trentasei reti, il titolo al primo tentativo con il City: il 22enne norvegese nell’albo d’oro dopo De Bruyne e Dias ...