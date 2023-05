Gli orsi Jj4 e Mj5 non saranno abbattuti | sospesa l’uccisione dal Tar di Trento

(Di sabato 27 maggio 2023) È stataalmeno fino al 27 giugno 2023 dal Tribunale Amministrativo Regionale didegliJj4 e Mj5. “La misura dell’abbattimento consegue all’affermazione della pericolosità dell’animale, ma tale affermazione non trova spiegazione nell’impugnato decreto, né nei due pareri dell’Ispra – si legge nella sentenza dei giudici -, visto che nel caso in esame non sono stati eseguiti seri accertamenti al riguardo”. Jj4 è ritenuta responsabile della morte del runner Andrea Papi, trovato senza vita il 5 aprile 2023 nei boschi del Monte Peller. L’animale era stato poi catturato nella notte tra il 18 e il 19 aprile e si trova attualmente in uno dei recinti perdel centro di Casteller. La sua pericolosità, però, a detta del Tar, non sarebbe però stata accertata. “Sebbene vi sia ...

Giuseppe Cruciani ha scatenato l'ira degli animalisti con un video su Instagram dove reclamizza la carne d'orso. 'Amo gli animali da vivi, ma ci piacciono anche nel piatto'. Questa affermazione di Giuseppe Cruciani ha letteralmente scatenato una bufera sui social nelle ultime ore. Il giornalista e conduttore radiofonico de 'La Zanzara' ha riacceso il dibattito sugli orsi, a cominciare naturalmente da JJ4.

