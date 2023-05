Gli orsi di Xi Xi (e i miei)

(Di sabato 27 maggio 2023) «La scrittrice più inventiva e originale di Hong Kong, la città nella quale vivo da ventisei anni, ha dedicato le ultime decadi della sua vita a un dialogo letterario con la città, e a cucire bellissimi. Confermando una volta di più che Hong Kong è un luogo unico anche in letteratura, e che le difficoltà che attraversa da alcuni anni sono uno strazio, e una perdita per il mondo intero»

... muore ragazzo di 19 anni Cosa fare questo weekend in Friuli I principali eventi in programma Friuli, i forestali potranno usare lo spray al peperoncino controNote sull'autore Redazione - -...... muore ragazzo di 19 anni Cosa fare questo weekend in Friuli I principali eventi in programma Friuli, i forestali potranno usare lo spray al peperoncino controNote sull'autore Redazione - -......ha in concessione d'uso il complesso della Reggia di Quisisana per utilizzarnespazi interni (dove sta allestendo depositi e uffici, ed è in corso di ampliamento il Museo Libero D') e per ...

Gli orsi trentini sono salvi ma la loro gestione resta un problema: no a parchi-zoo e ‘santuari’ Il Fatto Quotidiano

Comunicato 1549 Il presidente commenta le ordinanze pubblicate oggi. Soppressione di JJ4 sospesa fino al 27 giugno e via libera alla sola cattura di MJ5 Orsi pericolosi, Fugatti: “Abbattimento e istru ...I pupazzi, s'intende: un'artista di Hong Kong li cuciva per raccontare la storia mentre a Taiwan combattevano il Winnie The Pooh cinese ...