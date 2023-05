Giuntoli ritorna in bilico | sospeso tra Napoli e Torino

... con l'elemento di rottura rappresentato dalla scelta di Cristiano(leggi qui e qui ). E ... Gian Piero Gasperini la vecchia idea che, Luciano Spalletti un fantasma che spaventa più a ...Antonio Contein Serie A in una destinazione a sorpresa, sviluppi inattesi per l'allenatore puglieseLa ... su vari temi: su chi sarà l'erede dicome ds, sui progetti della società e ...... all'ombra del Vesuvio lo attende il presidente Aurelio De Laurentiis, visto cheè pronto ... Dopo il fallimento del club marsalesein città, in serie C. È l'anno della storica ...

Giuntoli-Juventus: il nuovo ds sempre più vicino, con lui possibile un ... Bianconera News

Iscrizione avvenuta con successo. Con Raffaele Palladino a rappresentare il nuovo che avanza, Gian Piero Gasperini la vecchia idea che ritorna, Luciano Spalletti un fantasma che spaventa più a Napoli ...