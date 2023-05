Giro d' Italia | nuove bordate da Lefevere

Non è scattata, si sa, la scintilla tra la Soudal - Quick Step e ild': i 'sospetti' sull'abbandono improvviso del campione del mondo Remco Evenepoel avevano ai tempi portato il ds Patrick Lefevere a dichiarazioni al vetriolo nei confronti dell'...e ciclismo, un amore infinito. Come lo è con ild', che dopo 106 edizioni continua ad emozionare non solo i tifosi di questa disciplina ma un intero popolo. Una corsa, quella Rosa, nata nell'agosto del 1908 dall'idea del giornalista ...Non penso ci sia luogo più bello per finire und''. A parlare così è Davide Cassani, 62 anni, alla corsa rosa 2023 per cimentarsi con il- E (bici elettriche) e per fare il ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

Rimini, 27 mag. (askanews) - Fango, acqua, lacrime e disperazione. Le immagini che in questi giorni hanno fatto il giro di tutto il mondo, non ...Patrick Lefevere è famoso non soltanto per i risultati sportivi che è solito ottenere nell'universo ciclistico, ma anche per le dichiarazioni pepate e che spesso fanno discutere. Il direttore sportivo ...