Giro d' Italia | la sintesi della 20ª tappa | Roglic trionfa

La sintesi della 20ª tappa deld': Roglic domina la cronoscalata del Monte Lussari e strappa definitivamente la Maglia Rosa a ...... che accoglierà i concorrenti di The Ocean Race, ildel mondo a tappe, che ha il suo Grand Finale a fine giugno a Genova, la prima volta innella storia lunga 50 anni delnato come ...Gasperini vedi anche L'Inter vince la Coppa: in finale ha battuto 2 - 1 la Fiorentina La ... Candreva vede Kastanos libero al limite dell'area, quest'ultimo fa partire un gran sinistro a...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

Geraint Thomas ha corso un Giro da campione. Costante, solido, roccioso dall'inizio alla fine. Oggi ha trovato sulla sua strada un Primoz Roglic semplicemente inarrestabile ed ha dovuto arrendersi, ac ...Primoz Roglic ha vinto la 106a edizione del Giro d'Italia: una chiusura del cerchio per lo sloveno che ha dominato la cronoscalata durissima del Monte Lussari davanti a Geraint Thomas, anticipando il ...