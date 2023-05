Giro d’Italia 2023 | ventunesima tappa Roma-Roma Paesi e città attraversate | a che ora passa di preciso

(Di sabato 27 maggio 2023) Il 106°di ciclismo su strada si concluderà con la frazione di domani, domenica 28 maggio, quando andrà in scena laed ultima, la diciottesima in linea, che vedrà partenza ed arrivo adopo 126 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 15.25, mentre la partenza reale avverrà alle ore 15.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 18.33 e le 18.53. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti iattraversati domani dal: gli orari di partenza e di arrivo delle 21 tappe CRONOTABELLA 21A28 MAGGIO...

Thomas se non sbaglierà nettamente la corsa contro il tempo si aggiudicherà l'edizione 2023 del. La tappa. Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Giau, Passo Tre Croci e l'arrivo ai ...La cronoscalata di 18 km Arriva la 20ma tappa del, la Tarvisio - Monte Lussari, cronoscalata di 18 km . Cronometro individuale molto impegnativa. Prima parte di 11 km pianeggiante o in leggera salita (circa 6 km sulla Ciclabile Alpe ...... il plenum del Csm dovrebbe pronunciarsi, infatti, a stretto...le fasce tricolore non solo del territorio ma di tutt'. ... A nome mio e di tutti i sindaciesprimo la piena solidarietà ...