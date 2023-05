Giro d’Italia 2023 | Roglic vince 20esima tappa e conquista maglia rosa

(Di sabato 27 maggio 2023) Domani passerella finale a Roma che non cambierà la classifica finale Aloggi lo sloveno Primozha vinto la, la cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari Tudor ITT di 18.6 km. Il campione della Jumbo-Visma ha chiuso con il tempo di 44’23” davanti al gallese Geraint Thomas, che arriva a 40?, perdendo così lae con essa il. Domani passerella finale a Roma che non cambierà la classifica finale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Sei stato meglio di me', ha detto il gallese allo sloveno Superato il traguardo della ventesima tappa del, gli occhi di Geraint Thomas erano rivolti verso il suolo, perché sconsolati e ...Una cronometro massacrante che segna un finale davvero emozionante per questo. Si decide tutto sulle ultime, durissime rampe del Monte Bondone , dove lo sloveno e il gallese danno fondo ...'Roglic era il più forte e si è meritato questa vittoria. Ogni anno sto migliorando e sono molto soddisfatto e ottimista in vista del futuro. Per me è stato un buon. Aspetto la festa sul podio domani, ma soprattutto le vacanze che mi potrò godere da lunedì'. Ha parlato così, ai microfoni Rai, Joao Almeida , terzo classificato nella ventesima tappa ...