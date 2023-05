Giro d’Italia 2023 | Roglic | profeta quasi in patria

Leggi su tpi

(Di sabato 27 maggio 2023) Lo sloveno Primoz(Jumbo Visma) ha vinto il 106°al termine della ventesima tappa, la drammatica cronoscalata di 17,6 chilometri da Tarvisio al Monte Lussari. Il campione olimpico a cronometro ha coperto la distanza in 44’03”, alla media di 25,145 kmh, pur essendo stato penalizzato da un salto di catena a quattro chilometri dal traguardo che gli è costato non meno di 15 secondi. Il corridore di Trbovlje ha inflitto 40? al suo avversario per il successo finale, il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Terzo, oggi come in graduatoria, è arrivato il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), staccato di 42? dal vincitore. La classifica generale ora vedeal comando con 14? di margine su Thomas e 1’15 su Almeida. L’epilogo di questoha confermato la teoria marzxiana ...