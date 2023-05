Giro d’Italia 2023 | pagelle tappa di oggi | impresa maestosa di Primoz Roglic | Thomas piegato dal Lussari

(Di sabato 27 maggio 2023)DISabato 27 maggio, ventesima, voto 10 e lode: un’storica. Tale è la caratura di quello che ha fatto lo sloveno sul Montenella frazione di. La scelta, tanto discussa, dei rapporti, l’avvicinamento allacorrendo in maniera conservativa, tutto dimenticato sulle pendenze tremende della salita friulana. 2”, poi 7”, poi 15”, il vantaggio sul gallese in crescita e l’obiettivo sempre più vicino. Poi il colpo di scena: a 4 km dal traguardo un salto di catena, forse per una buca. Lo sloveno risale in sella ma il sogno sembra ormai infranto. Invece, grazie anche al calore del pubblico sloveno riversatosi sulle ...

'Sei stato meglio di me', ha detto il gallese allo sloveno Superato il traguardo della ventesima tappa del, gli occhi di Geraint Thomas erano rivolti verso il suolo, perché sconsolati e ...Una cronometro massacrante che segna un finale davvero emozionante per questo. Si decide tutto sulle ultime, durissime rampe del Monte Bondone , dove lo sloveno e il gallese danno fondo ...'Roglic era il più forte e si è meritato questa vittoria. Ogni anno sto migliorando e sono molto soddisfatto e ottimista in vista del futuro. Per me è stato un buon. Aspetto la festa sul podio domani, ma soprattutto le vacanze che mi potrò godere da lunedì'. Ha parlato così, ai microfoni Rai, Joao Almeida , terzo classificato nella ventesima tappa ...