Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Roma-Roma Percorso | altimetria | programma | orari | tv

(Di sabato 27 maggio 2023) L’attenzione è tutta per la cronoscalata del Monte Lussari, dove si deciderà iltra Geraint Thomas e Primoz Roglic. La Corsa Rosa non si chiuderà però in cima: c’è la passerella finale con partenza ed arrivo a, che chiuderà definitivamente la kermesse e dove si festeggerà il vincitore della centoseiesima edizione.Frazione ovviamente facile, dove il gruppo si avvierà placidamente verso. Prima parte sul litorale di Ostia per poi ritornare verso l’Eur, lì dove è situata la partenza. Poi si entra in un circuito di 13,6 chilometri, da percorrere per sei volte. L’arrivo sarà posto su un rettilineo largo ed in leggera discesa, sarà l’ultima opportunità per le ruote veloci ...