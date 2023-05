Giorgi-Cornet | Roland Garros 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming Precedenti e tabellone

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Camilaaffronterà Alizéal primo turno del, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per domenica 28 maggio, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo Philippe-Chatrier (in precedenza si giocheranno Kostyuk-Sabalenka e Tsitsipas-Vesely). Il 31enne marchigiana incrocerà la 32enne francese. Bella sfida tra la numero 32 al mondo e il numero 59 del ranking ATP. L’azzurra ha vinto cinquesu sette match disputati (si è imposta in tutti gli ultimi cinque incontri giocati, l’ultimo risale al torneo di Lione nel 2020). In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro la vincente del derby statunitense tra Pegula e Collins, poi ci sarebbe un ipotetico terzo turno ...