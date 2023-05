Ginnastica artistica oggi | Serie A Napoli 2023 | orari | programma 27 maggio | tv | streaming

(Di sabato 27 maggio 2023)sabato 27vanno in scena le semifinali della Final Six Scudetto delladi, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaVesuvio disi disputa il turno preliminare che qualificherà all’atto conclusivo di domani, quando effettivamente si assegneranno i tricolori. Le sei formazioni partecipanti sono state suddivise in due gironi, ciascuna schiererà un atleta per attrezzo, chi otterrà il miglior risultato porterà a casa 3 punti (2 al secondo, 1 al terzo), le compagini che vinceranno i due raggruppamenti si qualificheranno alla finale di domani. In pedana sono attesissime le Fate (Giorgia Villa, Martina, Alice D’Amato, Angela Andreoli) e il meglio del nostro movimento maschile (Marco Lodadio, ...

A piazza San Domenico dalle 16 alle 21 si andrà a tutto sport con il basket e la, per far provare ai ragazzi queste due discipline attraverso il supporto di allenatori ...... la Ghislanzoni GAL di Lecco e i padroni di casa della Campania 2000 - già promosse Spes Mestre e Panaro Modena " mentre tra le donneLissonese, Acrobatic Fitness di Piacenza e ...Sta per scoccare l'ora dell' evento più atteso del calendario agonistico nazionale dimaschile e femminile. Domani e domenica il PalaVesuvio di Napoli ospiterà la Final Six 2023, l'atto finale del campionato nazionale di serie A1. La Brixia delle Fate azzurre , con ...

Imola, il Tribunale federale ritiene che Eleonora Gatti, 58 anni, possa tornare a insegnare. L'insegnante: «Metodi severi ma non ho mai picchiato nessuno» ...Al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli Scudetti. Nel capoluogo campano andrà in scena la Final Six della Serie A di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre giunge al termine ...