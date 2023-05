A poco più di 18 ore dall'inizio del Roland Garros, l'ultimo appuntamento Atp a concludersi alla vigilia degli Internazionali di Francia è il torneo divinto dal cileno Nicolasche in finale ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov per 76 61 in un'ora e 37 minuti di gioco., ancora una volta fenomenale al servizio, ha chiuso con 9 ...Alla seconda finale in carriera a(sconfitto nel 2019 da Zverev),riesce finalmente a laurearsi campione e lo fa con grande merito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Nel ...Fallisce il ritorno alla vittoria di un titolo Grigor Dimitrov , con l'ultimo successo fermo alle Atp Finals del 2017: nella finale del torneo '250' divince Nicolas, che con il ...

Ginevra. Jarry schianta Dimitrov conquistando il 3° titolo Atp SuperTennis

