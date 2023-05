Gilardino | «Le grandi imprese si costruiscono con gioco | tattica e psicologia»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 maggio 2023) Albertoha centrato la promozione in Serie A con il Genoa. Si è seduto sulla panchina del Grifone dopo l’esonero di Blessin.ha ereditato una situazione di classifica disastrosa ma è riuscito a portare la squadra in seconda posizione, conquistando la promozione. L’intervista al Corriere della Sera: «La Serie A è un campionato diverso, dovremo farci trovare pronti ma paura no. Come non ne ho avuta quest’anno, in cui ho cercato sempre di mantenere equilibrio con obiettivi chiari. La A va affrontata costruendola prima». Prima del Genoa,ha fatto un po’ di gavetta: «Dentro di me era troppo forte la voglia di allenare, di arrivare, la passione che ho per questo sport. Ricordo che mi davano per matto quando accettai Rezzato, Vercelli o Siena, lontano da casa. Quello mi ha dato la consapevolezza giusta per ...