Gigante nelle analisi | rapido nel correggersi Kissinger letto da Parsi

(Di sabato 27 maggio 2023) In occasione dei cento anni di Henry, Formiche dedica uno speciale all’ex segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, raccogliendo contributi e riflessioni su una delle personalità più influenti del Novecento. Qui ospitiamo il contributo di Vittorio EmanueleIl più longevo e influente esperto di politica internazionale, che a volte ci ha “preso”, altre volte no, ma è sempre statonel correggere le sue posizioni quando la realtà ne dimostrava la fallacia. Per un professore e per un decision maker si tratta di gran lunga della qualità più apprezzabile e meno diffusa. Henryappartiene a quella scuola del realismo classico delle Relazioni Internazionali il cui capostipite fu Hans Morgenthau (un altro ebreo tedesco che fondò la disciplina negli Stati Uniti negli anni Quaranta) ma che si ...

... dopo aver resuscitato l'Ucraina e la Nato, e quasi quasi anche l'Europa, ilcomatoso per ... quello voluto da Eltsyn che esclude una 'ideologia di Stato', per evitare di ripiombarenebbie ...... affermando che "la Repubblica Popolare è unche brucia primati in ogni campo" (p. 82), ... "parole dell'ex Consigliere di Stato per la Politica Estera, Yang Jiechi, la profondità e la ...All'artista è dedicata anche una mostra allestitasale della Galleria dell'Accademia fino al ... in particolare di Lucio Dalla: Gesù Bambino, diventata dopo la censura 4 marzo 1943, Ile ...

Il gigante globetrotter in visita a New York Il Manifesto

Eppure, in quei pochi anni nei quali è stato consigliere per la Sicurezza nazionale e poi segretario di Stato, durante le due presidenze Nixon e quella di Gerald Ford, Kissinger ha lasciato il segno ...E’ quanto riporta il sito finanziario americano CNBC, aggiungendo che l’obiettivo del gigante americano gestito dall’AD Jamie ... gli stipendi dei suoi dipendenti proprio per investire nella grande ...