Gianluca Pessotto | un sognatore con un Rosario in mano

(Di sabato 27 maggio 2023) La storia di“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”. Lo sostiene, Air JORDAN, uno dei più grandi cestisti della storia del basket mondiale. Il calcio offre tanti modelli di calciatori che hanno messo in campo grande ingegno e spirito di gruppo. Una menzione particolare merita – sicuramente –, l’ex terzino sinistro della Juventus. È sufficiente scorrere il ricco palmares del calciatore friulano per capire che l’affermazione di Sir. Michael Jordan è assolutamente vera. Vincere è possibile per chiunque abbia l’intelligenza di superare i propri limiti tecnici, fisici e mentali. Nella bacheca dic’è un bottino di inestimabile valore da nascondere sotto il miglior albero del giardino dei ...

Lo è stato Pavel Nedved negli anni della presidenza di Andrea Agnelli, lo è in questa fase delicata di transizione, che ha ampliato la sua presenza fino alla prima squadra pur ...A rappresentare la dirigenza della Juventus, a Nyon,, che ha così commentato il sorteggio ai quarti di finale di Europa League contr lo Sporting Lisbona: "Abbiamo preso un avversario importante, complicato, come del resto ci ...In difesa, poteva contare su giocatori di grande valore, come Alessandro Birindelli a destra ea sinistra, mentre in mezzo la coppia titolare era composta da Ciro Ferrara e Paolo ...

Del Piero, Buffon e le bandiere della Juve che potrebbero tornare da dirigenti La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Prima o poi la Juve tornerà ad avere una bandiera in ...