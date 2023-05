GialappaShow Tv8 con Mago Forest | puntate | cast | anticipazioni e repliche

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 27 maggio 2023) La Gialappa's Band è tornata in televisione con un nuovo programma su Tv8 dal titolo. A quattro anni dalla loro ultima trasmissione, Mai Dire Talk, Marco Santin e Giorgio Gherarducci riportano il loro genere comico a cui hanno abituato il pubblico tra gli anni Novanta e Duemila. Presente alla conduzione, eccezionale da sempre e come sempre, affiancato in ogni puntata da una presentatrice diversa. Con la loro proverbiale ironia, la Gialappa's commenterà i principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the Beach, e i tormentoni del web. Il programma occupa lo spazio della domenica sera di Tv8 e di Sky Uno, a partire da domenica 21 maggio 2023 alle 21:30 per un totale di otto. L'ultimo appuntamento è previsto per domenica 2 luglio 2023. Tecniche ...