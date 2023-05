Germania | Bayern campione per l' 11 a volta consecutiva

IlMonaco è ancora campione diIlMonaco è campione diper la 33/a volta nella sua storia e l'11/o anno di seguito. Ma il titolo di Musiala (autore del gol scudetto all'89', appena cinque minuti dopo essere entrato in ...Il sorpasso è arrivato proprio all'ultima curva: ilè di nuovo campione di. Ecco i voti alla stagione dei bavaresi. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...

Dalla Germania: "Osimhen è a Berlino, flirt col Bayern" Corriere dello Sport

arriva a pari punti con il Bayern Monaco - a quota 71 - che a sua volta segna al minuto 89 contro il Colonia e conquista la Bundesliga. In sostanza, in Germania successo davvero di tutto. Alla fine a ...Volata pazzesca! I bavaresi vincono all’89° con il gol del baby Musiala e festeggiano l’11° campionato di fila, superando il Borussia Dortmund per differenza reti all’ultima curva. I gialloneri di Ter ...