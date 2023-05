commenta Nel carcere di Marassi, a, sono stati trovati giovedì 5 telefonie 80 grammi di droga. Lo denuncia Vincenzo Tristaino, segretario regionale ligure del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). 'La ...Il noto scultore, socialmente impegnato come: insegnante all'UNITRE di Varazze […] Navigazione articolie droga lanciati nel carcere di, Tristaino (Sappe): 'Necessario ...Scavando sono stati rinvenuti, ben avvolti in cellophan e stoffa: quattro telefoni, un ... rientrano in Liguria gli operatori della Protezione Civile, fermato per un controllo mostra ...

Genova, cellulari e droga lanciati nei cortili del carcere TGCOM

Nel carcere di Marassi, a Genova, sono stati trovati giovedì 5 telefoni cellulari e 80 grammi di droga. Lo denuncia Vincenzo Tristaino, segretario regionale ligure del Sindacato autonomo polizia penit ...Genova. “Venerdì 2 giugno alle 18 vi aspetto tutti al Carlo Felice di Genova per “Bianco Rosso Verde”, una serata tutta dedicata al Risorgimento, un periodo che grazie a genovesi illustri come Mazzini ...