Genitori no - vax negano tampone al figlio malato

E' una corsa contro il tempo per salvare un bambino di 4 anni a Milano . Il piccolo è affetto da una grave forma di tumore. E' necessario il trasferimento in un altro ospedale, ma inorifiutano di effettuare il tampone per la verifica del covid . E' intervenuto il procuratore di Milano che ha previsto il prelievo dei campioni biologici appellandosi alla norma che lo ...Ma iNorifiutano di effettuarlo. Allora interviene un pubblico ministero della procura. Anche perché andare al tribunale dei minorenni o avvertire la procura dei minori non è possibile.

