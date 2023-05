Genitori No vax negano il test Covid al figlio in fin di vita | indagati per tentato omicidio

Si sono opposti all'esecuzione di un test per il Covid sul proprio figlio di 4 anni, ricoverato per un tumore, ino -che la procura di Milano ora indaga per tentato omicidio. Come scrive il Corriere della Sera , il tampone era necessario per permettere lo spostamento del bambino in un'altra ...Il motivo Ino -si sono rifiutati di autorizzare il personale medico a sottoporre il figlio a un tampone anti - Covid , indispensabile per il trasferimento nel secondo ospedale, dove ...nonegano il test covid al figlio di 4 anni in fin di vita: accusati di tentato omicidio Scoperta grazie alle vendite su Internet Ma come è stata scoperta la dipendente Su internet la ...

Figlio in fin di vita, genitori no vax negano test covid: l'accusa è tentato omicidio RaiNews

Come è stata scoperta Con una ricerca su internet: sul web infatti la dipendente vendeva i suoi amuleti. Genitori no vax negano il test covid al figlio di 4 anni in fin di vita: accusati di tentato ...I genitori novax di un bambino di 4 anni, ricoverato per una grave malattia, si sono opposti al test per il Covid necessario per spostarlo in un altro ospedale, e sono stati indagati per tentato omici ...