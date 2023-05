Genitori no vax accusati di tentato omicidio del figlio di 4 anni | ecco perché

(Di sabato 27 maggio 2023)no vaxdinei confronti deldi 4gravemente ammalato. Negato il consenso al tampone Covid Un bambino di quattro, ricoverato per un tumore aggressivo, necessitava di cure immediate per scongiurare il peggio. Tuttavia, le cure dovevano essere effettuate presso un’altra struttura ospedaliera, che ha richiesto – per ragioni di tutela nei confronti degli altri degenti – un tampone per scongiurare la presenza di una infezione da Covid-19. Alla richiesta del tampone, però isi sono opposti, negando il consenso e, dunque, bloccando il trasferimento del bambino nella struttura idonea alle cure. I medici hanno dovuto, per salvare il bambino, far ricorso al pubblico ministero. Leggi anche: Milano, donna ...

Si sono opposti all'esecuzione di un test per il Covid sul proprio figlio di 4 anni, ricoverato per un tumore, ino -che la procura di Milano ora indaga per tentato omicidio. Come scrive il Corriere della Sera , il tampone era necessario per permettere lo spostamento del bambino in un'altra ...Il motivo Ino -si sono rifiutati di autorizzare il personale medico a sottoporre il figlio a un tampone anti - Covid , indispensabile per il trasferimento nel secondo ospedale, dove ...nonegano il test covid al figlio di 4 anni in fin di vita: accusati di tentato omicidio Scoperta grazie alle vendite su Internet Ma come è stata scoperta la dipendente Su internet la ...

Figlio in fin di vita, genitori no vax negano test covid: l'accusa è tentato omicidio RaiNews

Genitori no vax accusati di tentato omicidio nei confronti del figlio di 4 anni gravemente ammalato. Negato il consenso al tampone Covid ...Non andava a lavorare perché durante la settimana spesso era impegnata tra fiere e mercatini itineranti vicino Roma dove vendeva amuleti artigianali di sua produzione.