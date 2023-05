Generazione Diritti@Scuola Digitale | ‘Bosco Lucarelli’ unica scuola sannita presente

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto il 25 maggio, presso l’Istituto Superiore Archimede di Napoli, l’evento conclusivo di, un progetto per lo sviluppo delle competenze digitali avviato nel 2016 dalla rete interprovinciale di cui l’Archimede è capofila e l’Istituto Comprensivo Giovan Battista Bosco Lucarelli è l’rappresentante per la provincia di Benevento. Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato il dirigente scolastico della Bosco Lucarelli, prof. Domenico Zerella Venaglia, e gli alunni e gli insegnanti impegnati nel progetto, sono stati mostrati gli elaborati digitali finali realizzati dai corsisti al termine dei quattro percorsi formativi rivolti a studenti della ...

...contro il pericolo nucleare che fecero di Dylan (nonostante il suo fastidio per questa etichetta) il cantore di unaalle prese con la Guerra Fredda, il Vietnam e le lotte per i...... della legge, deidell'uomo e delle libertà fondamentali. La conferenza, che avrà luogo nel prestigioso Castello di Grinzane, porta il titolo "1810 " dialoghi tra Barolo, Libertà ...... ha votato contro il ricorso alla Corte europea deidell'uomo insieme a Soumahoro, Bonelli ... Coi ribelli del Salone del Libro come con gli ecoteppisti di Ultimache vanno in giro a ...

Generazione Diritti@Scuola Digitale: 'Bosco Lucarelli' unica scuola ... anteprima24.it

Si è tenuto il 25 maggio, presso l’Istituto Superiore Archimede di Napoli, l’evento conclusivo di Generazione Diritti@Scuola Digitale, un progetto per lo sviluppo delle competenze digitali avviato nel ..."La Città che Vorrei - Ri-generazione Città Giovane", se ne parla a Vobarno. L'appuntamento L'appuntamento è in calendario per sabato 27 maggio 2023 alle 8.30 nei locali della biblioteca "La Pigna" i ...