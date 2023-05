GdS – Pato al San Paolo | l’ex Milan ci riprova

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-27 11:43:49 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS:rossonero, 33 anni, firma con il club paulista fino a fine anno per cercare il rilancio dopo un calvario lungo più di due anni tra infortuni e operazioni. Avrà un contratto a rendimento Alexandrenon si arrende e riparte da San, dove cercherà un nuovo rilancio. Dopo due anni da incubo negli Usa segnati da un infortunio al ginocchio e ben due operazioni, il Papero torna in patria per dimostrare prima di tutto a se stesso di non essere ancora un ex. I 33 anni che recita la carta d’identità e soprattutto i 460 giorni fermo ai box nelle ultime due iellate stagioni a Orlando non hanno fiaccato il brasiliano e la sua voglia di lottare, quella che alla fine ha convinto la dirigenza del club paulista ad aprirgli le porte del riscatto: ...