Gazzetta – Napoli | Spalletti su De Laurentiis in conferenza stampa

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-20 15:24:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: L’allenatore azzurro alla vigilia di-Inter parla della famosa cena con De. E poi: “Non c’è necessità di trattativa e non è vero che ho rifiutato aumenti di stipendio. Non ho nemmeno ricevuto offerte: è falso, io non aspetto altre squadre” Lucianoparla chiaro e stavolta c’è poco da intepretare: “Tarpare le ali? dovete chiedere al presidente cosa volesse dire. Perché questa cosa non è inerente a quanto ci siamo detti. Per quello che ho in mente di fare io ci vogliono un paio di stivali, non mi servono ali. Io ho definito tutto e chiarito da quella cena. Questa cosa deve dirla la società. Non ho rifiutato nessuno stipendio, non ho da pagare penali, non è vero che ho ricevuto altre offerte, non è vero che ...