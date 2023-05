Gazzetta – Luka Romero mollato dalla Lazio e star con l’Argentina al Mondiale U20

(Di sabato 27 maggio 2023) 2023-05-27 15:37:48 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: Per il rinnovo il suo agente ha chiesto 5 milioni di bonus alla firma, Lotito ha rifiutato e ora ladell’albiceleste, free agent, sta brillando alLa stella che brilla.si sta mettendo in mostra nelU20. L’attaccante attualmente sotto contratto con lasta prendendo per mano, per la quale ha già segnato due gol. Con i romani ha il contratto in scadenza a giugno, voleva rinnovare ma il suo procuratore, Ramadani, aveva chiesto al club un bonus di 5 milioni alla firma. Lotito ha considerato fossero troppi e ora il giocatore è libero di firmare per altri. Il percorso alla— ...

La stella che brilla.Romero si sta mettendo in mostra nel mondiale U20. L'attaccante attualmente sotto contratto con la Lazio sta prendendo per mano l'Argentina, per la quale ha già segnato due gol. Con i romani ha ...Festa anche in campo (Riccardo Crivelli, Ladello Sport) Una candelina per la vittoria e ... che lo ha parzialmente condizionato nelle sconfitte di Montecarlo e Banjacormo Musetti. e ...Il serbo non gioca dalla sfida a Banjacontro il connazionale Dusan Lajovic, c'è da capire quali sono le condizioni di The Djoker: l'impressione è che sia in fase di rodaggio per arrivare al ...

Mollato dalla Lazio, il boom con l’Argentina: Romero stellina da mercato La Gazzetta dello Sport

Per il rinnovo il suo agente ha chiesto 5 milioni di bonus alla firma, Lotito ha rifiutato e ora la star dell’albiceleste, free agent, sta brillando al Mondiale ...Quotazioni in rialzo nel borsino dell’attacco viola per Luka Jovic. Il gol rifilato al Torino è un segnale molto forte in proiezione finale di campionato. L’ex Real Madrid era già sembrato in crescita ...