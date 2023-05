(Di sabato 27 maggio 2023) Sono crimini di. Perpetrati contro civili. Sono crimini contro l'umanità e non "collaterali" di un esercizio di difesa. La storiaGlobalist la racconta grazie alla preziosa collaborazione dell'Ambasciata di Palestina in Italia. Sabato 13 maggio, un missile israeliano ha colpito al'edificio residenziale in cui viveva la ...

L'ennesima guerra unilaterale voluta esclusivamente da Israele, nemmeno la scusa di razzi partiti danei giorni precedenti. La cosiddetta "Operazione Scudo e freccia" non è giunta in risposta ad ...

Gaza, il supplizio della famiglia Nabhan: crimine di guerra, non ‘effetto collaterale’ Globalist.it

Sono crimini di guerra. Perpetrati contro civili. Sono crimini contro l’umanità e non “effetto collaterali” di un esercizio di difesa. Se la prendono anche contro i disabili ...