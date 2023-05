(Di sabato 27 maggio 2023)si è espresso dopo Inter-Atalanta, gara vinta dai nerazzurri 3-1. Il tecnico orobico non ha dubbi sulla forza di Romelue sulla squadra di Inzaghi COLPA NOSTRA ?sull’inizio gara: «Credo che, superato quel brutto impatto, siamo riusciti a trovare le misure giuste, soprattutto sui loro attaccanti.è unma all’inizionoi». FUTURO ?ha idee diverse dalla sua società: «Il futuro è domenica perché un traguardo come l’Europa League sarebbe molto bello per questo gruppo, che lavora da molti anni insieme. Ha tirato fuori una stagione molto buona, non credevo riuscissimo ad avere questo rendimento. Siamo riusciti a lottare a braccetto con le big. Ci ...

...nel giro di appena tre minuti mette subito in chiaro le cose con i gol in rapida sequenza di... Con il passare dei minuti gli uomini diprovano una reazione e al 23' spaventano Onana ...Scalvini 5 : La battaglia controlo sfianca, dopo 5 minuti va al tappeto già un paio di ... Gian Piero5,5 : L'uno due nerazzurro gli spezza le gambe.A decidere la sfida le reti di, Barella e Lautaro Martinez, per gli ospiti in gol Pasalic e ... ora la squadra dicercherà di blindare l'Europa League nel match interno contro il Monza.

Gasperini: «Lukaku gran giocatore, ma noi abbiamo marcato male» Inter-News.it

L'Atalanta esce sconfitta da San Siro: è 3-2 per l'Inter al fischio finale. Un risultato che taglia fuori la Dea dalla corsa alla Champions League. Adesso, i bergamaschi possono blindare il quinto pos ...Missione compiuta per l'Inter che a San Siro batte per 3-2 l'Atalanta nell'anticipo della 37/ma giornata di serie A trascinata da Romelu Lukaku. (ANSA) ...