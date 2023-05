Gable Steveson | “Sto imparando molto al Performance Center | spero la WWE lo noti”

(Di sabato 27 maggio 2023) Si è fatto un gran parlare negli ultimi mesi della situazione del campione olimpico. L’atleta americano, messo sotto contratto dopo un lungo corteggiamento da parte della WWE, non ha mai esordito, malgrado fosse stato addirittura inserito nel draft 2021, quando forse c’erano attese più ottimistiche sul suo approdo al main roster. Nonostante debba ancora fare il suo debutto ufficiale sul ring,ha tolto i dubbi sul suo interesse nel mondo del wrestling in una recente intervista. “Voglio salire sul ring e dimostrare chi sono”spera che la WWEi progressi che sta facendo durante l’allenamento presso il WWE. In una recente intervista con KSTP Sports, il campione olimpico di lotta ha ...

Gable Steveson: continua la sua avventura per debuttare in WWE World Wrestling

