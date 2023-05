Fungo killer Candida Auris fa una nuova vittima in Italia | i sintomi

C'è stata l' ennesima vittima del "" in Italia. La Candida auris ha ucciso ancora a Milano. Il paziente, un 79enne, avrebbe contratto l'infezione mentre si trovava in Grecia. Era stato trasferito da una decina di giorni all'...Candida Auris, come si trasmette IlCandida Auris si trasmette per contatto con superfici o dispositivi medici contaminati e fra le persone ma rimane sostanzialmente un'infezione tipica dell'...Ma che fare quando si presenta un caso del genere "Bisogna adottare tutte le misure di isolamento affinché ilnon si trasmetta ad altri pazienti dello stesso reparto spiega l'esperto - Va ...

Candida auris, a Milano morto un uomo contagiato dal "fungo killer" TGCOM

Appartiene alla famiglia dei lieviti ed è resistentissimo, a volte letale: Candida auris, ecco come si trasmette alle persone ...Un uomo contagiato dal 'fungo killer' Candida auris è morto a Milano. Il paziente, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, era arrivato dalla Grecia ed era stato ricoverato all'ospedale Sacco del capolu ...