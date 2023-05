Frontale contro un tir | morto docente universitario

(Di sabato 27 maggio 2023) Fine delle speranze per Gianni Pavan. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 maggio, il 62ennedi bioacustica all'Università di Pavia, si è spento all'ospedale San Gerardo di Monza. Il prof era rimasto coinvolto il pomeriggio precedente in un incidente avvenuto a Casteggio, nel Pavese. Alla...

Non c'è stato nulla da fare. È morto venerdì pomeriggio all'ospedale San Gerardo di Monza, Gianni Pavan, 62 anni, docente di bioacustica all'Università di Pavia, materia di cui era considerato il padr ...