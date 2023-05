Francesco a Saxa Rubra | la prima volta di un Papa in uno studio televisivo

... il Papa era arrivato alla sede della Rai aRubra per un'intervista. È la prima volta che Papa, e in generale un Pontefice, entra in uno studio televisivo. Il Santo Padre aveva ...Papa, accolto dall'ad Sergio, si è recato negli studi per registrare l'intervento nel programma 'A Sua Immagine" Il Papa si è recato nella sede Rai diRubra per registrare un intervento in ...Papanegli studi televisivi della Rai aRubra per un'intervista con il programma della Cei 'A sua immagine'. E' la prima volta per un Pontefice. L'intervista era in agenda a marzo ma poi fu ...

Papa Francesco per la prima volta nella sede Rai di Saxa Rubra per un'intervista RaiNews

Il pontefice ha concesso un'intervista al programma della Cei 'A Sua Immagine': andrà in onda il prossimo 4 giugno ...Una volta arrivato a `Saxa´, come la chiamano in gergo i dipendenti Rai, e sceso dall'auto ed è salito sulla sedia a rotelle ma prima di recarsi nello studio per l'intervista ha voluto salutare i pres ...