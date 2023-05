(Di sabato 27 maggio 2023) Ci sono pochi autori che tengono viva e vegeta la cifra irriverente, surreale e graficamente esplosiva che nel nostro paese ha contraddistinto la tappa dello splendore delle riviste a fumetti; first appeared on il manifesto.

Eris edizioni è orgogliosa di annunciare la pubblicazione di I misteri dell'Oceano Intergalattico , il nuovo graphic novel di. Storica artista del fumetto italiano e ...Gli appuntamenti Eris Edizioni al Salone del Libro di Torino 2023, una delle più grandi artiste del fumetto italiano e internazionale, torna in libreria dopo un'attesa di 10 anni con un imperdibile graphic novel: I misteri dell'Oceano ...... Nicoletta Baldari (autrice del manifesto di ARF!2023), Valerio Lundini, Greg, oltre alle Lectio Magistralis tenute da tre Master del fumetto d'autore Igort , Lorenzo Mattotti e...

Francesca Ghermandi, tutto a un tratto Il Manifesto

Il ritorno di una delle più grandi autrici del fumetto italiano. Eris edizioni è orgogliosa di annunciare la pubblicazione di I misteri dell'Oceano Intergalattico, il nuovo graphic novel di Francesca ...Francesca Ghermandi, una delle più grandi artiste del fumetto italiano e internazionale, torna in libreria dopo un'attesa di 10 anni con un imperdibile graphic novel: I misteri dell'Oceano Intergalatt ...