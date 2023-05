Formula 1 | Hamilton in Ferrari | rivelazione da brividi | tifosi in subbuglio

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 27 maggio 2023), anche Toto Wolff mette il carico “Ho parlato con Elkann di piloti!” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo della1 è un palcoscenico sul quale si susseguono drammi e trionfi, speranze e delusioni, con una rapidità vertiginosa. In questo scenario emozionante, un nome ha tenuto la stampa impegnata più di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.