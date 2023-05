Formula 1 | GP Monaco | highlights qualifiche

Fomula 1, gli highlights delle qualifiche del GP di: pole di Verstappen, seguito da Alonso e ...Ecco le sue parole a caldo dopo le qualifiche del GP di. Le parole di Horner ' Max è un pilota che non ha limiti, e quel giro credo che sia stato uno dei migliori per me. Ha fatto un gran ...Impeding su Norris: che errore del muretto Ferrari Charles Leclerc in questo momento è dai Commissari di Gara aper aver ostacolato Lando Norris nel finale del Q3. Il pilota della McLaren ha dovuto rallentare vistosamente sotto il tunnel perché ha trovato la Ferrari di Leclerc in piena traiettoria. ...

IWASA TORNA LEADER La gara sprint della Formula 2 ha visto il ''facile'' successo del giapponese Ayumu Iwasa che sulle stradine del principato ha scalzato dalla prima posizione proprio l'idolo locale ...Quinto posto e peggior qualifica stagionale (al pari di Melbourne) per Carlos Sainz, costretto a scattare domani dalla terza fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco 2023, valido come ...