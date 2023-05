(Di sabato 27 maggio 2023)1,di: il pilota dell’Aston Martin si lascia andare ad una confessione clamorosa: ”” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fernandotorna a far parlare di sé con delledavvero incredibili. Dopo l’eterna rivalità con Hamilton, ora prova a diventare l’outsider principale per cercare di arrivare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Queste sono ledello spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Monaco.Max Verstappen dopo aver conquistato la pole position del GP di Monaco in programma domani, ha rilasciato le seguenti: 'Sono molto felice, sapevamo che ci sarebbe stata sofferenza e che non era semplice. Non siamo partiti bene ma in qualifica ho dato tutto. Dovevo rischiare nei primi due settori, non è ...Secondo ledi funzionari anonimi europei citati dal Wall Street Journal, Li Hui 'ha ... 'La nostra 'di pace' prevede come primo passo la completa rimozione dei gruppi armati russi ...

Formula 1, dichiarazioni pazzesche di Alonso: ”Farò coppia con…” Sport News.eu

Formula 1, dichiarazioni pazzesche di Alonso! Il pilota dell'Aston Martin fa sognare i tifosi con parole decisamente inaspettate: ''Farò coppia con...'' ...Ferrari-Hamilton, anche Toto Wolff mette il carico "Ho parlato con Elkann di piloti!"rivelazione da brividi, tifosi in subbuglio ...