Formia Due tragedie della solitudine in città | trovati cadavere in casa | un’anziana e un carrozziere

(Di sabato 27 maggio 2023)– Quando ladiventa… mortale. Due vicende umane hanno avuto nelle ultime ore due destini analoghi: la morte dei loro protagonisti che, se avessero potuto, avrebbe evitato di esserlo in unaanch’essa sempre più triste e fors’anche rassegnata. Le due storie non si sono consumate in periferia laddove è più L'articolo Temporeale Quotidiano.

... l'appuntamento per il fine settimana L'evento tanto atteso è patrocinato dal Comune di, ... Nella bellissima cornice di Piazza Aldo Moro con vista mare della città prenderà vita unagiorni ...anziani sono stati trasportati in codice rosso presso il pronto soccorso dell'Ospedale 'Dono Svizzero' di. Sono stati sottoposti adelicate operazioni chirurgiche e attualmente si ...Chi soffre di intestino si affida a Sant'Erasmo die chi patisce per le emorroidi non è ... San Sebastiano martire, diventato così popolare da oscurare la fama degli altri. E c'è chi ...

Formia, cerca di uccidere i genitori ma i due anziani si salvano: fermato 47enne RaiNews

Il problema dei cinghiali che si spingono sempre più anche nei centri abitati tocca da vicino molte aree della nostra zona e tra tutte anche il centro di ...Sabato 27 e domenica 28 maggio la 3^ tappa del Trofeo Lazio di Pattinaggio in linea specialità Freestyle con disciplina Roller Cross e Speed Slalom e la 1^ edizione del Skate Street Contest ...