Formazioni ufficiali Salernitana-Udinese | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 27 maggio 2023) Alle 15 andrà in scena la 37esima giornata del campionato di Serie A tra. Ecco leLedi(3-4-2-1): Fiorillo; Lovato, Ekong, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Kastanos, Vilhena; Candreva, Botheim; Piatek. All. Sousa.(3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar; Thauvin; Nestorovski. All. Sotti.

Alle 15 andrà in scena la 37esima giornata del campionato di Serie A tra Spezia e Torino. Ecco leLedi Spezia - Torino. Spezia (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Winiewski, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici. Torino ...Commenta per primo Ecco ledi Spezia - Torino. SPEZIA (3 - 5 - 2) : Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Gyasi, Nzola. A disposizione: Zoet, Marchetti, Ferrer, ...Commenta per primo +Queste ledi Salernitana - Udinese. SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1) : Fiorillo; Lovato, Ekong, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Kastanos, Vilhena; Candreva, Botheim; Piatek. A disposizione: Ochoa, ...

Nell'ultima giornata di Bundesliga Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sfidano a distanza per vincere il campionato. I gialloneri sono a +2 sul Bayern e alle 15.30 ospiteranno il Mainz; la squadra di ...Alle ore 15 andranno in scena due partite di Serie A, nello specifico Spezia-Torino e Salernitana-Udinese. Di seguito le formazioni ufficiali delle sfide: Spezia (3-5-2): Dragowski; ...